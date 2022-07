Cerimonia conclusiva del progetto "Erasmus Skilled" al liceo Pertini di Ladispoli • Terzo Binario News

Nell’Aula Magna del Liceo Pertini di Ladispoli, guidato dalla Dirigente Prof.ssa Fabia Baldi, si è svolta la cerimonia finale del meeting conclusivo del progetto “Erasmus Skilled”, che ha visto coinvolte sei nazioni: Austria, Spagna, Grecia, Italia, Cipro e Belgio.

I team di progetto si sono incontrati per attività di valutazione finale e formazione sul tema “Use digital technologies in a critical, collaborative and creative way in our digital society”.

Il D.S. Fabia Baldi ha fatto pervenire i suoi saluti ai partecipanti, confermando la vocazione internazionale dell’istituto, che con il progetto “Skilled” ha proseguito, nonostante le difficoltà e i ritardi dovuti alla pandemia, l’esperienza pluriennale di progetti europei.

La cerimonia di saluto si è conclusa con il consueto scambio di doni tra le delegazioni straniere e le referenti del progetto Erasmus, le Prof.sse Francesca Dello Vicario e Francesca Passalacqua. Un ringraziamento va anche a tutti gli altri docenti che hanno collaborato alla riuscita di questo ultimo meeting di progetto: le prof.sse Gianna Cappella, Roberta Pitorri, Alessandra Sbattella, e il prof. Giovanni Piazza.

L’evento della mattina è stato seguito dal Farewell Dinner di sabato sera, che concluderà un progetto iniziato a Larnaka nel novembre 2019 e ripreso in Belgio nell’ottobre 2021, dopo due anni di stop dovuti all’emergenza pandemica, e proseguito tra febbraio e maggio 2022 con la realizzazione di scambi tra studenti e docenti ospitati a turno dalle nazioni partecipanti.