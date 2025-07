Centri di revisione, obbligo di iscrizione al Registro unico degli ispettori, la Cna: "Entro il 31 agosto" • Terzo Binario News

Novità in vista per tutti gli ispettori dei centri di revisione. E si tratta di adempimenti di importanza cruciale, da cui dipenderà il prosieguo della loro attività. Proprio in considerazione di questo, Cna Sostenibile si è subito messa al lavoro ed è già pronta per fornire la formazione richiesta dalla situazione.

Il decreto dirigenziale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 198 del 9 giugno scorso introduce infatti l’obbligo di iscrizione al Registro unico degli ispettori (RUI) per tutti gli ispettori che svolgono attività di revisione. È questo l’adempimento cui dare seguito per garantire la continuità operativa e la conformità normativa.

“La mancata iscrizione o l’assenza dei requisiti – dice Andrea Cutigni, presidente del Mestiere Meccatronici di Cna Viterbo e Civitavecchia – comporterà infatti l’impossibilità di continuare a svolgere l’attività. È dunque indispensabile dare seguito a quanto stabilito dal decreto e rivolgersi a Cna Sostenibile per la formazione”.

Le scadenze da rispettare: le istanze di iscrizione possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del MIT e fino al 31 agosto 2025.

Ma c’è un’altra data da segnare: dal 1° novembre 2025 solo gli ispettori regolarmente iscritti al RUI potranno continuare a lavorare. Per iscriversi al RUI è necessario svolgere la formazione di aggiornamento. E qui entra in gioco la Cna attraverso Cna Sostenibile, la propria società di servizi accreditata alla Regione Lazio che svolge i corsi di aggiornamento obbligatori.

Per maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi contattare l’area Formazione e lavoro di Cna Sostenibile: telefono 0761.1768320.