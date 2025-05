Cellulare alla guida a Torre Gaia e una E della targa cambiata in F: Roma Capitale denuncia un 50enne • Terzo Binario News

Notano un automobilista che fa uso del cellulare alla guida e scoprono che la targa del veicolo era stata alterata: i fatti in zona Torre Gaia, dove gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale , in servizio di controllo e viabilità, hanno avvistato il conducente di un’autovettura Fiat Bravo, intento a usare il cellulare mentre era alla guida del mezzo.

Il forte spirito di osservazione degli operanti ha permesso però di notare anche un’ anomalia sulla targa del mezzo e dagli accertamenti avviati nell’immediatezza è emersa una discrepanza nei dati, con corrispondenza della targa ad altra vettura , una Volkswagen Golf. Inseguito sulla via Casilina, direzione fuori Roma , la pattuglia è riuscita a fermarlo all’altezza dell’intersezione con via Cino del Duca.

Alla richiesta dei documenti di circolazione, gli agenti hanno potuto appurare l’illecito, consistente nell’alterazione della prima lettera della targa, che da una “E” era stata trasformata in una “F”. L’uomo, italiano di 50 anni, di fronte all’evidenza dei fatti, non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità.

Le targhe del mezzo e il veicolo stesso sono stati posti sotto sequestro ai fini della confisca e il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di alterazione ed utilizzo della targa manomessa. Per lui è scattata anche la misura della sospensione della patente, oltre alla sanzione prevista per uso del cellulare alla guida.