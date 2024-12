"C'è movimento alla Baia Smeralda": la Guardia Costiera ferma tre pescatori di frodo a Santa Severa • Terzo Binario News

Una segnalazione di cittadini ha portato alla scoperta in flagranza, sulla riva il lavoro di controllo dei Carabinieri

Nella tarda notte del 30 dicembre su una segnalazione da parte di alcuni cittadini della presenza di persone in acqua intente a pescare i ricci, in località Baia Smeralda.

Il personale della Guardia Costiera di Santa Marinella, dopo aver acquisito maggiori informazioni, si è mossa per seguire ogni movimento dei pescatori per poi fermarli al momento in cui sono usciti dal mare con il pescato.

Dopo alcune ore di appostamento, supportati e coadiuvati dalla pattuglia radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia, seguendo ogni movimento della persona a terra che attendeva i due complici intenti alla pesca in acqua, percorrevano il tratto di mare località Baia Smeralda fino a Santa Severa su Grottini.

Gli individui venivano fermati sulla spiaggia libera in località Grottini con la refurtiva composta da tre ceste contenenti circa 180 kg di ricci, che corrispondono a circa 3mila esemplari di echinodermi e l’attrezzatura subacquea. In concomitanza alla pattuglia radiomobile Carabinieri di Civitavecchia, venivano condotti nel porto di Santa Marinella per redigere i verbali amministrativi di 16,666 € ed il sequestro del pescato e delle attrezzature subacquee.

Prodotti che sarebbero andati sulle tavole per i festeggiamenti di Capodanno. In questi ultimi dieci giorni sono stati molteplici gli interventi e sono stati sequestrati oltre quattro quintali di echinodermi, rilasciati in mare in quanto ancora vivi, l’unico obiettivo è quello di salvaguardare questo frutto di mare che è importante per la fauna e la flora marina in quanto molto importante per l’eco sistema.