Cavalli in fuga all'Eur, Roma Capitale: "Si sta indagando sulle cause" • Terzo Binario News

Scappati dalle prove della parata del 2 Giugno ai Fori Imperiali

In relazione all’episodio verificatosi durante le prove notturne della parata del 2 giugno, il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha avviato tutti gli accertamenti necessari per una completa e puntuale ricostruzione dei fatti.

Sono attualmente in corso l’acquisizione di immagini dei sistemi di videosorveglianza, nonché ogni altra attività investigativa utile a individuare le cause che hanno determinato lo spavento degli animali e il loro successivo allontanamento lungo alcune strade cittadine.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella relativa all’eventuale esplosione di fuochi d’artificio o di altri fattori esterni che potrebbero aver contribuito all’accaduto.

Le verifiche sono altresì finalizzate ad accertare se eventuali esplosioni siano avvenute in un unico punto o in luoghi differenti e in concomitanza temporale.

Al momento, tuttavia, nessuna ricostruzione può essere considerata definitiva, almeno fino a che il quadro informativo non risulterà completo e adeguatamente verificato.