Causa maltempo rinviata a sabato la performance artistica di Luisana Leone a Cerveteri per la Giornata per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne • Terzo Binario News

A causa delle condizioni meteo avverse di queste ore, la performance d’arte di Luisana Leone prevista per la giornata di domani, martedì 25 Novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne e in programma a Cerveteri lungo la scalinata di Piazza Aldo Moro è stata rinviata a sabato 29 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 15:00.

Confermati invece tutti gli altri appuntamenti pianificati per la giornata di domani, partendo dalla presentazione letteraria in programma all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone alle ore 10:00, con la libreria Mondadori Bookstore Cerveteri che ha organizzato la presentazione di “Le due vite di Linda”, e proseguendo poi nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00 in Sala Ruspoli, con la mostra artistica dell’Associazione InArte e il convegno-dibattito promosso da Auser e Scuolambiente.

“La pioggia di oggi e le condizioni meteo avverse previste anche per le prossime ore ci hanno imposto di dover rivedere il programma delle iniziative per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ringrazio con l’occasione Luisana Leone e gli artisti coinvolti nella performance per la disponibilità offerta nel voler riorganizzare l’appuntamento in una nuova data, confidando questa volta che il meteo sia clemente e renda possibile lo svolgimento della performance alla quale teniamo davvero moltissimo”.