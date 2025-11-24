A Cerveteri la “Festa della Pizzetta Fritta” con il Rione Madonna dei Canneti • Terzo Binario News

Tre giorni di grande festa da sabato 6 a lunedì 8 dicembre, l’Assessore Manuele Parroccini: “Mercatini, giostre, luci, prodotti tipici ed una grande festa dedicata al Natale”

Il Rione Madonna dei Canneti a Cerveteri “scalda” il Natale.

Tutto è pronta per la seconda edizione della Festa della Pizzetta Fritta: da sabato 6 a lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, in Largo Almuneacar, sotto la Grande Quercia, tre giorni di stand gastronomici, mercatini natalizi, animazione per bambini e spettacolo, alternando momenti ricreativi alla solidarietà, con la partecipazione speciale, oltre che di Babbo Natale, degli amici del Vespa Club Cerveteri.

“Tre giorni di festa e divertimento per tutta la famiglia con il Rione Madonna dei Canneti – ha dichiarato l’Assessore Manuele Parroccini – anche quest’anno, come è tradizione, i Rioni saranno protagonisti delle festività natalizie, ognuno con le proprie iniziative e manifestazioni che sempre richiamano tantissime persone. Anche gli altri Rioni hanno in programma eventi, ai quali stanno lavorando con impegno e passione. Come sempre hanno dimostrato, loro sono l’anima della nostra città, sono coloro che con dedizione mantengono vive le tradizioni e le usanze cittadine. Vi invito pertanto a trascorrere del tempo in loro compagnia, per una giornata diversa, in amicizia e divertente”.

Ricco il programma della seconda edizione della Festa della Pizzetta Fritta. Si comincia sabato 6 dicembre, con l’apertura degli stand dalle ore 10:30. Nel pomeriggio, alle ore 15:00 spazio alla solidarietà con la Raccolta Doni per i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Palidoro. I regali raccolti, saranno consegnati dal Vespa Club di Cerveteri ai piccoli ospiti ricoverati in Ospedale: un modo meraviglioso per portare un sorriso e la magia del Natale in corsia. Alle 17:00 occhi al cielo: il Rione Madonna dei Canneti farà nevicare! Una nevicata che accoglierà l’arrivo di Babbo Natale.

Domenica 7 dicembre appuntamenti per l’intera giornata: non perdete al mattino l’animazione e nel pomeriggio, alle ore 15:30 “Willy delle Meraviglie”, bolle di sapone e attrazioni per tutta la famiglia. Alle ore 17:30, spazio al “Christmas Roller Show”, spettacolo sui pattini dei Babbi Natale.

Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, il gran finale: da non perdere a mezzogiorno il carosello musicale del Gruppo Bandistico Cerite e nel pomeriggio “Nevicata con Babbo Natale”.

“Saranno tre giorni di grande festa – conclude l’Assessore Manuele Parroccini – mercatini, giostre, luci, colori e profumi faranno da contorno ad una manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, che anno dopo anno crescerà sempre di più”.