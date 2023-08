Causa maltempo Miss Roma 2023 si sposta alla Cittadella della Musica di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’appuntamento è per questa sera, martedì 29 agosto alle ore 21:30

Saranno 20 le concorrenti che questa sera, martedì 29 agosto alle ore 21.30, a Civitavecchia, si contenderanno il titolo Miss Roma 2023, importante tappa delle finali regionali dell’84° concorso nazionale Miss Italia, organizzata dalla Delta Events, agenzia esclusivista per il Lazio, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia.

“L’incanto di Miss Roma rappresenta un appuntamento che va al di là del classico concorso di bellezza – ha dichiarato Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia – per assumere invece il volto di uno spettacolo a tutto tondo grazie alla sfilata di due stilisti come Franco Ciambella e Sabrina Persechino. Porta Livorno farà cosi da cornice ad un evento capace di rendere Civitavecchia una vetrina di bellezza, moda e creazioni artistiche”.

“Un grande onore e un grande piacere ospitare questa kermesse – gli fa eco il vicesindaco Manuel Magliani – che spero in futuro possa essere isituzionalizzata e possa dare ancora più lustro alla nostra città. Sarà sicuramente una serata di grande spettacolo, anche con il contributo degli artisti e degli stilisti che vi parteciperanno, come Franco Ciambella, che è un vanto di Civitavecchia”.

“Il legame di Miss Roma con Civitavecchia risale al 2005, quindi dopo 18 anni abbiamo un rapporto ormai maggiorenne. – racconta sorridendo Mario Gori, organizzatore e regista dell’evento – Ricordo che lo svolgimento di Miss Roma a Civitavecchia è previsto nel regolamento, in quanto facente parte della città metropolitana. Voglio ringraziare il sindaco Ernesto Tedesco per averci accolto in una location così suggestiva e prestigiosa e l’assessore al turismo Simona Galizia per il grande lavoro svolto”.

A fare da cornice all’evento di martedì sera sarà la Cittadella della Musica di Civitavecchia.

Le 20 concorrenti che prenderanno parte a Miss Roma sono le seguenti: Isabella Alessi, Marta Antonucci, Eleonora Astemio, Chiara Avanzi, Nicole Boccanera, Sara Bumbaca, Ginevra Carta, Dafne Catena, Beatrice Ciani, Giulia Gerardi, Ludovica Mancarella, Mariapia Marino, Eleonora Mascaro, Federica Mora, Denise Natalizia, Angelica Occhigrossi, Camilla Ortenzi, Erica Piticco, Giulia Presciutti, Giulia Toschi.

Qui le 20 concorrenti si esibiranno in diverse coreografie moda, con gli abiti che richiamano il tricolore e con i capi di alta moda degli stilisti Franco Ciambella e Sabrina Persechino, che siederanno anche in giuria.Non ci sarà la tradizionale uscita in body da gara, sostituita da calzoncino corto e camicetta bianca. Le ragazze avranno un minuto a disposizione per presentarsi alla giuria, che sarà prettamente tecnica e composta da varie professionalità della moda, dello spettacolo, del make-up.

Lo spettacolo, sarà presentato dalla brava e bella Margherita Praticò, agente e organizzatrice del concorso per il Lazio insieme al regista Mario Gori, compagno di lavoro e di vita.

Ospiti d’onore della serata Miss Italia 2022 Lavinia Abate, Miss Italia 2020 Martina Sambucini e la patron del concorso Patrizia Mirigliani. Saranno inoltre presenti le due Miss Roma elette lo scorso anno: Carolina Stigliano, vincitrice del titolo alle finali regionali e Federica Maini, alla quale il titolo è stato riassegnato alle prefinali nazionali. Dulcis in fundo Lara Basso, modella civitavecchiese doc, già Miss Roma 2001 e quarta classificata a Miss Italia.

Lavinia Abate interpreterà un suo brano musicale inedito dal titolo “Non sto bene con me” e “Love song” di Adele. Previste inoltre due esibizioni di danza con i “Bro Safari Crew”, formazione del Centro Artistico Balletto di Tolfa diretto dalla prof. Marilena Ravaioli.

La vincitrice del titolo di Miss Roma 2023 accederà alle prefinali nazionali, dove giungeranno circa 200 ragazze da tutta Italia. Solo 40 di esse, però, due per ogni regione, accederà alla finalissima nazionale, ovvero le 20 titolate con la fascia della regione e altrettante scelte direttamente dalla giuria.

Le modalità relative alle prefinali e finali nazionali saranno comunicate successivamente.