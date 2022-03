Catone di Ladispoli nel Cuore con la Marongiu: "Silvia, donna leale e capace" - Terzo Binario News

“Silvia Marongiu, Candidata Sindaca per le prossime amministrative di Ladispoli.

Donna leale, onestà, disponibile all’ascolto, senza menzionare il suo livello culturale e la sua formazione politica.

Sicuramente la persona giusta tra quelle palesatesi nel panorama politico della città per sostituire l’attuale amministrazione capeggiata dal sindaco Grando che, negli ultimi tempi ha accolto sul proprio carrozzone molti transfughi di diversa estrazione politica, per tentare di rimanere a galla alla prossima tornata elettorale.

Ho scelto Silvia Candidata Sindaca perché è sostenuta da una coalizione di forze politiche che prima di pensare all’assegnazione delle poltrone, che sarà l’ultimo dei pensieri, ha costruito un programma degli impegni da portare a termine spaziando dalle attività sociali alla cultura, passando per una visione di vivibilità della città in ottica green, urbanistica e viabilità.

Immagino la prossima amministrazione dedita a lavorare per gli interessi di tutti i cittadini, non i propri.

Chi si riconosce nel mio pensiero ed ha voglia di mettersi in gioco per portare una ventata di novità a Ladispoli, al fianco della Sindaca Silvia Marongiu ed è disponibile a candidarsi al ruolo di Consigliere Comunale, può contattarmi in privato per il completamento di una forte Lista Civica, senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale e nazionalità.

Andiamo insieme ad amministrare Ladispoli con serietà e passione”.

Angelo Antonio CATONE – candidato con la lista civica LADISPOLI NEL CUORE