Sinistra Italiana Fiumicino: "Crisi aeroportuale, teniamo alta l'attenzione" - Terzo Binario News

Manca poco al 31 marzo, data cruciale per il destino lavorativo di molti dipendenti aeroportuali.

“La situazione di tutto il comparto aeroportuale è allarmante: AirFrance – Klm ha annunciato il licenziamento di circa un terzo dei lavoratori in servizio tra Fiumicino e Milano; ITA vede tanti soggetti interessati all’acquisto ma ancora nessuna certezza; per non parlare dei servizi di manutenzione ed handling per i quali ancora non si vede luce; Blu Panorama ha annunciato l’autosospensione del certificato di operatore aereo; Air – Italy è stata la prima compagnia dell’anno ad avviare la procedura di licenziamento collettivo. Tutto questo nel silenzio più assordante del Governo” cosi Massimo Iannarella, Segretario di Sinistra Italiana Fiumicino.

“Siamo perfettamente consapevoli che la situazione nel mondo non è affatto facile – continua -, proprio per questo chiediamo al Governo una maggiore attenzione e l’adozione di strumenti che tutelino i livelli occupazionali e difendano ogni posto di lavoro anche e soprattutto in vista di una possibile ripresa. E’ fondamentale comunque che venga attivato e venga istituito in maniera permanente un tavolo specifico sul comparto aereo che coinvolga tutti i soggetti interessati: Governo, sindacati e amministrazioni locali. Riteniamo fondamentale che realtà come Fiumicino vengano considerati attori principali perché poi sono i primi a dover intervenire a causa delle scelte a volte molto discutibili adottate a livello nazionale” conclude Iannarella.

“Sinistra Italiana Lazio e Fiumicino continuano il loro confronto con tutte le realtà lavorative e aeroportuali perché la difesa del lavoro è fondamentale e continua ad essere una nostra priorità”. – così Massimo Cervellini, Segretario di Sinistra Italiana Lazio – “Il comparto aeroportuale è un settore fondamentale per la nostra Regione e per troppi anni è stato abbandonato a se stesso, con crisi e licenziamenti, anche prima della pandemia. Va messo in moto un cambiamento che parta da un principio base: la tutela dei lavoratori”. – conclude Cervellini.