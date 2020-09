Catalano-Maione (Lega): "Giovedì in piazza del Campidoglio con associazioni sportive del Municipio XI" - Terzo Binario News

“Giovedì 10 settembre alle 14.30 in Piazza del Campidoglio tutte le associazioni sportive del Municipio XI che hanno in concessione impianti comunali scenderanno in piazza per dire no al pagamento del canone di affitto per i mesi di Lockdown”. Così in una nota Daniele Catalano già Capogruppo Lega Municipio XI e Matteo Maione Coordinatore Lega Municipio XI.

“In barba alle delibere vigenti e al normale buonsenso infatti l’amministrazione ha richiesto il pagamento delle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno, generando preoccupazione e stupore tra ovviamente le associazioni”.

“Come Lega Municipio XI saremo in piazza per portare la nostra solidarietà a tutti loro, ed insieme al gruppo capitolino della Lega porteremo avanti le legittime istanze che provengono dal territorio”