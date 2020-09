Cavaliere, De Vecchis: "Combattiamo il virus ma non uccidiamo la democrazia" - Terzo Binario News

Intervento del senatore leghista per l’incontro di Ladispoli con il Popolo delle Mamme

Il senatore della Lega William De Vecchis interviene a seguito del caso Cavaliere e del suo incontro al Comune di Ladispoli con il sindaco Alessandro Grando insieme al Popolo delle Mamme che poi sono salite sul palco dei negazionisti dove era presente il capogruppo Fdi in consiglio Raffaele Cavaliere.

“Ma in Italia è stato introdotto il reato di opinione ?! Leggo il mio nome su alcuni editoriali di vari giornali nei quali si critica il mio incontro con il comitato delle mamme.

Ebbene sì ! incontro le persone, soprattutto se hanno idee diverse delle mie, ascolto e mi confronto. Giornalisti e associazioni di rievocazioni storiche decidono chi può o meno incontrare un sindaco o un senatore ?!

Se non commettono reati o professano ideologie di odio , incontro tutti.

È giusto permettere alle persone di esprimere le proprie opinioni ed è giusto che venga loro permesso di manifestare.

Se in democrazia si ha paura di poche centinaia di persone che manifestano il loro dissenso, inizio a preoccuparmi , soprattutto quando si demonizza chi dissente, perché vedo all’ orizzonte future forme di governo non condivisibili ossia la DemoDittatura , la dittatura della maggioranza .

Tanti uomini e donne nei secoli in nome della libertà hanno donato la loro vita, la libertà che bella parola,vogliamo rinunciare a ciò per vilta’ e psicosi?!.

siamo diventati una società così vigliacca che per paura di un opinione diversa linciamo sui giornali le persone per impedire loro di parlare ?! Persone che non hanno nemmeno un potere decisionale .

Combattiamo il virus ma non uccidiamo la democrazia !”

William De Vecchis