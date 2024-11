"Castrum Novum, Storia e Archeologia di una Colonia Romana nel Territorio di Santa Marinella: in Fondazione il quinto dei Quaderni • Terzo Binario News

Si è tenuta oggi, venerdì 15 novembre 2024, presso la Sala Convegni Giusy Gurrado della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, la presentazione del nuovo volume di studi “Castrum Novum. Storia e Archeologia di una Colonia Romana nel Territorio di Santa Marinella”, il quinto della collana Quaderni Castrum Novum.

L’evento ha visto la partecipazione di autorità locali ed esperti del settore, richiamando l’attenzione sulla riscoperta e valorizzazione del patrimonio archeologico della zona.

Tra i relatori sono intervenuti Gabriella Sarracco, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Flavio Enei, Direttore del Polo Museale Civico di Santa Marinella e curatore del volume, il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, Paolo Marini, Presidente del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC), e la Consigliera delegata Paola Fratarcangeli.

A seguire, il pubblico ha potuto assistere alla conferenza “Castrum Novum: la città ritrovata” tenuta da Flavio Enei, che ha illustrato i risultati delle ultime ricerche archeologiche sulla colonia romana, evidenziando l’importanza storica del sito nel territorio di Santa Marinella.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per la comunità scientifica e per i cittadini di approfondire la conoscenza del passato romano del territorio e per promuovere la tutela e valorizzazione dei beni archeologici locali.