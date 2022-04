Castelporziano, la Tenuta Presidenziale riapre al pubblico e ai bambini - Terzo Binario News

La riapertura al pubblico della Tenuta Presidenziale di Castelporziano è davvero una bella notizia. Siamo stati contenti – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – di aver collaborato con la Presidenza della Repubblica per offrire domani a 34 bambini, affidati a case famiglia, la possibilità di una giornata di svago con attività a loro dedicate in mezzo alla natura, con una visita al castello e la presenza delle storiche e sempre affascinanti carrozze.

Una manifestazione che assume una valenza ancora più importante, anche in considerazione dei due anni di pandemia che ci lasciamo alle spalle e che hanno portato un aumento di diverse forme di disagio soprattutto tra i giovani e i più piccoli. Ci rendiamo disponibili ad offrire tutto il supporto dell’Assessorato alle politiche sociali per rendere, in futuro, la Tenuta un luogo sempre più fruibile per i cittadini, anche con eventi di carattere sociale”.