Castellaccio, richiede finanziamento in un negozio con documenti falsi: arrestato - Terzo Binario News

Il fatto in un noto centro commerciale dell’Eur. In azione i carabinieri della stazione San Paolo. Un napoletano in attesa di giudizio: la truffa tra le accuse

Ha richiesto un finanziamento per un acquisto in un negozio di elettrodomestici, presentando documenti falsi. Per questo un giovane napoletano è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma San Paolo. È successo nel centro commerciale ‘Euroma2’, nella zona Castellaccio del quartiere Eur. I documenti falsi sono stati sequestrati, mentre il 30enne, accusato di truffa e possesso di documenti di identificazione falsi, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Una carta di identità con altre generalità e la sua fotografia, un codice fiscale e una busta paga contraffatte erano le ‘armi’ che un 30enne di Napoli, disoccupato e con precedenti, ha tentato di utilizzare per mettere a segno due tentativi di truffa in altrettanti esercizi commerciali. Il primo ‘esperimento’ nel punto vendita di una nota catena di elettronica ed elettrodomestici del centro commerciale ‘Euroma2’: voleva attivare un finanziamento per l’acquisto di alcuni elettrodomestici, ma quando ha presentato i documenti, falsi, necessari si è visto scoperto dall’addetto alla vendita ed è riuscito a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri.

Ieri, altro negozio di elettronica di viale Guglielmo Marconi, ma stesso modus operandi: il giovane è entrato, si è mostrato interessato all’acquisto di elettrodomestici per un valore complessivo di oltre mille euro e si è presentato al desk per presentare i documenti per l’attivazione del finanziamento. Anche in questo caso, però, il dipendente si è accorto che quei documenti non erano regolari, ma senza dare nell’occhio, è riuscito a contattare il 112. I carabinieri sono arrivati nel punto vendita in pochi istanti e hanno arrestato il malfattore.