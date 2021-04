Casetta Mattei: incendio nel box privato, grave 77enne - Terzo Binario News

Intossicati un agente della Polizia locale e il figlio dell’anziano

Erano le 17, 30 circa, quando la Polizia Locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, è intervenuta in Via di Casetta Mattei , allertata da alcuni passanti che segnalavano la presenza di un incendio in un box privato.

Avvisati i Vigili del fuoco e il personale medico, in attesa del loro arrivo, i caschi bianchi si sono attivati per spegnere un incendio che ha coinvolto un’utilitaria, riuscendo, una volta liberata dalle fiamme, a spingerla fuori dal box e a posizionarla sulla rampa del garage.

Nel retro del box gli operanti hanno scorto il proprietario, un uomo di 77 anni , condotto all’ospedale San Camillo in codice rosso.

Anche uno degli agenti e il figlio del signore sono dovuti ricorrere alle cure mediche per aver tentato di mettere in salvo il 77enne, entrambi trasportati all’ospedale Sant’Eugenio, per intossicazione.