Referendum del 20 e 21 settembre: dove e come votare a Cerveteri - Terzo Binario News

L’amministrazione comunale ‘caerite’ comunica le modalità di partecipazione alla consultazione popolare in materia di riduzione del numero dei parlamentari

In occasione del Referendum costituzionale confermativo di domenica 20 e lunedì 21 settembre per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 49 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci informa la cittadinanza sulle modalità di accesso al voto.

Si vota nelle sole giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre. I seggi saranno aperti dalle ore 07:00 alle ore 23:00 di domenica 20 e dalle ore 07:00 alle ore 15:00 di lunedì 21 settembre. Subito dopo, lo scrutinio delle schede. Il referendum non richiede il raggiungimento di un quorum per avere efficacia.

Per esprimere il proprio voto è necessario recarsi alle urne muniti di tessera elettorale e di un documento di identità valido. Nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione alla diffusione del COVID-19 è ammesso l’ingresso ai seggi solo alle persone munite di mascherina protettiva. Si ricorda che è necessario mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro dagli altri elettori e dal personale addetto alle operazioni di voto.

I seggi aperti sono a Cerveteri capoluogo, presso il plesso Giovanni Cena e Salvo D’Acquisto, a Marina di Cerveteri al plesso di Via Castel Giuliano, a Valcanneto presso la Don Milani a Via Scarlatti, presso le scuole di Borgo San Martino, Ceri e I Terzi, al Sasso e alla Frazione delle Due Casette. Nel caso delle Due Casette, rispetto al passato il seggio sarà allestito presso il nuovo plesso scolastico di Piazza Nazzareno Pagliuca, nella nuova scuola elementare inaugurata lo scorso anno.

Chi avesse esaurito gli spazi disponibili per la timbratura sulla propria tessera elettorale può rinnovarla presso l’Ufficio Elettorale in Via del Granarone aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15:30 alle 17:30. Nei giorni precedenti il voto orari straordinari per il rinnovo. L’ufficio sarà aperto venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre dalle ore 09:00 alle ore 18:00, mentre nei giorni del voto sarà aperto per tutta la durata del voto. Persone portatrici di handicap e con difficoltà motorie, possono contattare l’ufficio Elettorale al numero 0689630203 per chiedere assistenza e aiuto per recarsi alle urne nei giorni del voto.

“La tornata referendaria di quest’anno sarà sicuramente diversa rispetto al passato – dice il sindaco Alessio Pascucci – infatti per la prima volta ci troveremo a dover rispettare durante le operazioni di voto delle ferree regole legate al distanziamento sociale e al contingentamento degli accessi. Per questo, sin da ora, ringrazio tutto il personale dell’Ufficio Elettorale e tutti quei servizi che in questi giorni già sono al lavoro per far sì che tutte le operazioni di voto si svolgano regolarmente”.