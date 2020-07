Case popolari: approvata la sanatoria, domande dal 1 settembre - Terzo Binario News

“Oggi approvata in Giunta Regione Lazio la procedura operativa di regolarizzazione. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 1 settembre fino al 27 Febbraio 2021. Unione Inquilini come sempre sarà a disposizione dei propri iscritti per la compilazione puntuale della domanda presso le sedi di tutto il Lazio”. A riferirlo, in una nota, è l’Unione Inquilini.



“Dal 2006 le famiglie delle case Ater attendevano la sanatoria, una misura sulla quale ci siamo battuti nei mesi scorsi affinché potesse essere equa per tutti”.



“Ricordiamo – ha proseguito il sindacato – che alla domanda potranno accedere le persone che abbiano occupato prima dell’entrata in vigore della legge Lupi 23 marzo 2014, mentre per chi avesse occupato successivamente è prevista la possibilità di restare in casa facendo domanda e aspettando in graduatoria, purché l’assegnazione avvenga entro due anni dall’ammissione oppure di differire i termini di rilascio dell’alloggio purché vivano in condizione di disagio grave (invalidi, anziani, mamme con minori) o siano seguiti dai servizi sociali”.



Ora attendiamo la pubblicazione DGR della Regione Lazio per capirne i dettagli e fornire tutte le informazioni a tutti gli inquilini