Sora Lella, il Campidoglio sulla targa sbagliata: “Non l’abbiamo apposta noi” - Terzo Binario News

Sull’insegna del viale in zona Nomentana la data della scomparsa dell’indimenticabile cuoca e attrice romana Elena Fabrizi è 1997 anziché 1993

La targa ‘Viale Sora Lella’ lungo via Nomentana a Roma, dedicata all’indimenticabile Elena Fabrizi – sorella del grande Aldo – storica cuoca romana e attrice lanciata da Carlo Verdone, riporta una data di morte errata (1997 anziché 1993), ma lo sbaglio non è dell’attuale Amministrazione comunale, bensì di quella precedente.

Lo sostiene lo stesso Campidoglio, in risposta all’articolo pubblicato oggi da un quotidiano online in cui è fatto notare l’errore, come se fosse stato commesso dall’attuale governo di Roma Capitale.

“La delibera di Giunta con la quale veniva preso il provvedimento, nella seduta del 4 luglio 2012, riporta le date di nascita e scomparsa corrette, mentre la targa – con data scomparsa non veritiera – è stata apposta nel 2013 senza cerimonie pubbliche”, precisano da Palazzo Senatorio. “È già in corso l’iter per provvedere all’apposizione di una nuova targa”, conclude il Campidoglio.