Case popolari a Roma: nel 2023 mille interventi di manutenzione • Terzo Binario News

I numeri resi noti dal sindaco Gualtieri e dall’assessore Zevi; per r il 2024 stanziati nuovi fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria: 12,5 milioni di euro

Sono 1.000 gli interventi di manutenzione effettuati nel 2023, riguardanti 3.000 famiglie, un record assoluto; spesi 4.5 milioni di euro, dieci volte la media dei 7 anni precedenti; verificate tutte le segnalazioni e richieste di intervento rimaste inevase dal 2014 al 2020, 9.022 domande e, in 2 anni, raggiunto il numero di manutenzioni fatte nei 5 anni precedenti.

Questi sono alcuni dei numeri presentati in conferenza stampa dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi in occasione del primo report dell’attività manutentiva ordinaria svolta sul patrimonio di case popolari di Roma Capitale.

La manutenzione ordinaria del patrimonio ERP è da sempre un grande nodo che le diverse amministrazioni negli anni non sono riuscite a sciogliere. Dopo un lungo lavoro di riorganizzazione del settore, oggi è possibile affermare che Roma Capitale è tornata a manutenere in modo adeguato il proprio patrimonio mediante interventi ordinari, senza tralasciare il pregresso. Ciò è stato possibile grazie ad uno stanziamento più ingente per effettuare la manutenzione ordinaria, accompagnato da una profonda riorganizzazione delle competenze: i 4,5 milioni di euro spesi nel 2023 sono stati divisi per 4 lotti, garantendo un’omogeneità di immobili popolari per lotto.

Per il 2024 sono stati stanziati nuovi fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria pari a 12,5 milioni di euro.

Per la prima volta è stato inserito nel contratto con le varie ditte il pronto intervento (entro 48h), già implementato anche per le operazioni in notturna. Inoltre, per migliorare il monitoraggio delle segnalazioni, il Dipartimento Patrimonio sta costituendo, in collaborazione con Risorse per Roma, un Call Center di secondo livello: un operatore richiamerà direttamente gli autori di nuove segnalazioni, o quelle che nell’anno non sono state chiuse, per comprendere meglio la natura del problema ed eventuali connessioni con altre richieste già presenti in banca dati. Le innovazioni e la riorganizzazione delle competenze consentiranno all’Amministrazione di programmare anche significativi interventi di manutenzione straordinaria e di recuperare importanti livelli di comfort e qualità abitativa per gli alloggi popolari.

Per favorire un più stretto rapporto con i cittadini è in fase di collaudo una specifica area di sviluppo nell’ambito del progetto ‘Atlante‘ con la creazione dell’APP per cellulari MyERP. È già stata approvata in Giunta una riforma che prevede la creazione di un’apposita direzione presso il Dipartimento Patrimonio, la ripartizione razionale delle competenze tra dipartimenti e municipi e l’avvio della manutenzione straordinaria dei complessi ERP e su tutto il patrimonio di Roma Capitale.