Circolazione a rischio sul Grande raccordo anulare a causa di in incendio in corso a via di Sant’Alessandro, in zona Casal Monastero.

Pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute. A causa del forte fumo è stata interessata anche la Polstrada e, come detto, sono possibili ripercussioni sul traffico del Gra.