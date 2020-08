Beccati ad armeggiare nell'auto, poi testata al finestrino della Volante - Terzo Binario News

Due tunisini arrestati per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale

Sono stati beccati ad armeggiare in un’auto: due tunisini, di 32 e 34 anni, sono stati arrestati arrestati per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto alle 3,40 in via Ludovico Muratori.

Sul posto le Volanti dei commissariati Esquilino e San Giovanni. Il 32enne è stato trovato con un borsello dove all’interno erano presenti forbici. ll ‘socio’, invece, ha dato una testata al finestrino di una vettura delle forze dell’ordine, provocandosi una ferita al volto.