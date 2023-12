Carte d'identità a Santa Marinella, per il Comune "successo oltre le aspettative" • Terzo Binario News

“L’Open Day Carta d’Identità è stato un successo che va oltre le aspettative. L’Ufficio Anagrafe, è stato letteralmente invaso da cittadini che dovevano rinnovare, sostituire o fare per la prima volta la loro carta di identità elettronica. Quella di sabato è stata una mattinata bellissima perché siamo riusciti con i nostri uffici a fornire un servizio prezioso per la cittadinanza”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

L’iniziativa organizzata e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale ha previsto l’apertura straordinaria dei portoni dell’Ufficio Anagrafe senza la necessità di prendere un appuntamento e sottostare ai tempi burocratici.

Nelle due ore e mezza di apertura al pubblico, sono state richieste ed evase ben quaranta documenti d’identità, una media di una carta ogni nove minuti, considerando che erano due gli sportelli messi a disposizione.

“Le 40 nuove carte di identità emesse sono un risultato straordinario e come amministrazione non possiamo che prendere atto degli sforzi di tutti, soprattutto dell’Ufficio Anagrafe, per raggiungere questo obiettivo. Ringrazio a nome dell’Amministrazione Comunale tutti gli impiegati e ufficiali dell’anagrafe che si sono resi disponibili all’apertura straordinaria, consentendo a chi ha difficoltà per vari motivi, di poter accedere al servizio anche il sabato”, ha affermato il Sindaco

Entusiasmo anche tra i cittadini che hanno mostrato apprezzamento per il servizio offerto. Visto il successo dell’Open Day, l’Amministrazione, di concerto con il responsabile del settore, sta predisponendo altre iniziative simili per i mesi prossimi.