Carnevale in piazza a Ladispoli il 2 marzo • Terzo Binario News

A Ladispoli il 2 marzo sfilata di carnevale con carri allegorici, animazione, musica e auto d’epoca

“A Ladispoli tutto pronto per il Carnevale 2025 targato Regia Eventi. Un pomeriggio di festa che unisce tradizione, spettacolo e divertimento”.

Ad annunciarlo l’Assessore al turismo, eventi e comunicazione, Marco Porro.

“Domenica 2 marzo il centro cittadino – ha proseguito Porro – si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con la sfilata dei bambini in maschera, i carri allegorici, le auto d’epoca, la musica e tanta animazione: un appuntamento imperdibile per grandi e piccini”.

Il Carnevale, organizzato da Regia Eventi di Roberto Scavo in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Pro Loco e l’associazione Volanti Storici, prenderà il via alle ore 15:00 dal piazzale della stazione.

“La sfilata – ha aggiunto Porro – si snoderà su viale Italia per arrivare in piazza Marescotti dove la performance del Djset Daniele Passa accompagnerà i partecipanti a ritmo di musica creando un’atmosfera festosa e coinvolgente”.

Dalle 12:00 di domenica 2 marzo in viale Italia sarà vietato il transito e il parcheggio fino al passaggio della sfilata, mentre piazza Marescotti sarà interdetta al traffico fino al termine della manifestazione.