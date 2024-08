Carenze igienico sanitarie, sigilli a un ristorante di Tarquinia e agriturismo di Tuscania • Terzo Binario News

Il personale del NAS Carabinieri di Viterbo, nei mesi di giugno e luglio 2024, ha intensificato l’attività di controllo in particolare nelle zone interessate da afflussi turistici delle province di Viterbo e Rieti, rilevando numerose criticità.

In particolare, nella Provincia di Viterbo, sono state riscontrate in un ristorante situato nel comune di Tarquinia, nonché in un agriturismo di Tuscania, nel corso delle ispezioni, delle diffuse carenze igienico sanitarie e strutturali tali da far scaturire la sospensione di entrambi gli esercizi di somministrazione da parte del personale dell’ASL di Viterbo, informato nelle circostanze dei controlli.