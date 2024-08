Malamovida a Montalto, i Carabinieri beccano quattro autisti in alterazione • Terzo Binario News

Un altro fine settimana all’insegna dei controlli serrati lungo il litorale. I Carabinieri, impegnati in una costante lotta contro la malamovida, hanno intensificato i servizi sul territorio, ottenendo risultati significativi.

Il bilancio è pesante: ben quattro patenti sono state ritirate a seguito di controlli stradali. Due conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre un altro è finito nei guai per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, causando anche un incidente stradale.

Non solo alcol e droga al volante. Due giovani di 20 anni sono stati segnalati alla Prefettura per il possesso di cocaina, seppur in modiche quantità. A completare il quadro, un 38enne è stato sorpreso alla guida senza patente, mai conseguita. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Nel corso di un posto di controllo sulla SR312 Castrense, i carabinieri di Valentano hanno fermato un 25 enne che nascondeva in macchina un coltello a serramanico della lunghezza di circa 18 cm, sequestrato. Il giovane è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

Contestate 9 sanzioni al codice della strada. Ai controlli hanno preso parte la squadra S.I.O. del 6^ battaglione Carabinieri Toscana e i carabinieri cinofili di Santa Maria di Galeria con un cane antidroga.

I controlli intensificati dimostrano la determinazione nel contrastare comportamenti pericolosi e illegali, ma è necessario un impegno costante e coordinato di tutti gli attori coinvolti per ottenere risultati duraturi.