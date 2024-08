Il cane abbaia e il padrone si scaglia contro chi protesta: trambusto a Civitavecchia • Terzo Binario News

Intervento della Polizia che ha denunciato il 56enne

Alba movimentata a Civitavecchia dove in via Maestrale, zona Boccelle, è dovuta intervenire la Polizia: un cagnetto che abbaia ha scatenato la rabbia del padrone quando il vicinato gli ha chiesto di tenerlo a bada.

Intorno alle e la chiamata al Nue 112 di alcuni cittadini, allarmato dal comportamento del padrone di un cane: la bestiola stava abbaiando da parecchio e in diversi hanno suonato al citofono del padrone per chiedere di farlo smettere.

Per tutta risposta, il padrone 56enen ha minacciato i vicini e non ha smesso neanche dopo l’arrivo di una pattuglia della Polizia. Anzi, l’arrivo degli agenti lo ha innervosito ancor di più tanto da arrivare a scagliarsi contro un vicino, colpendolo con un pugno. C’è voluta la prontezza dei poliziotti per riportalo a più miti consigli. In tasca gli è stato poi trovato un coltello.

Necessario anche l’arrivo di un’ambulanza a seguito della colluttazione.

Alla fine sono stati in tre a sporgere denuncia contro il 56enne, per le minacce subite. Invece negli uffici di viale della Vittoria si è proceduto per minacce aggravate, porto abusivo di arma da taglio, resistenza a pubblico ufficiale e percosse.