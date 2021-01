Carcassa di cinghiale sugli scogli di Fiumicino - Terzo Binario News

Rimossa dalla Polizia Locale

“È stata recuperata e rimossa, questa mattina, la carcassa di un cinghiale rinvenuta tra gli scogli nella zona del vecchio faro”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“Il recupero del povero animale, portato lì probabilmente dalle mareggiate dei giorni scorsi – prosegue Cini – si è rivelato particolarmente complesso per la posizione, incastrata nella scogliera, e il peso di circa 70 chili. L’operazione è stata coordinata dalla comandante della Polizia Locale dott.ssa Lucia Franchini insieme all’Ufficio veterinario della Asl, ed eseguita dalla ditta Cogea”.

“Abbiamo chiesto che si verificasse la presenza del microchip – aggiunge il presidente della Commissione consiliare per i diritti degli animali Giampaolo Nardozi, presente all’intervento – nella speranza di potere identificare il cinghiale. Purtroppo, però,l’animale ne era sprovvisto. La carcassa è stata trasportata all’Istituto zooprofilattico per le analisi di routine e per capire le cause del decesso”.