Carabinieri e Lipu liberano dei cardellini sequestrati ai bracconieri • Terzo Binario News

Presso la sede del Centro Recupero LIPU in via Aldovrandi, sono stati rimessi in libertà i cardellini sequestrati lo scorso 13 febbraio 2024 dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, con l’assistenza, per quanto di competenza, dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Roma e del CITES.

Quel pomeriggio di febbraio dello scorso anno, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma fermarono un’autovettura con a bordo due cittadini romani – un 68enne e un 55enne, entrambi con precedenti – trovati in possesso di 4 gabbie contenenti 16 esemplari di cardellini “Cardelius Cardelius”, una rete per uccellagione, un cesto per la custodia di volatili, tre dispositivi elettronici di richiamo acustici per volatili, un coltello da caccia, una roncola e due cartucce calibro 12.

I Carabinieri decisero poi di estendere le verifiche anche nelle abitazioni dei due uomini, rinvenendo un’altra gabbia con altri due esemplari di cardellini, un voliere contenente 22 piccioni e tre gabbie retate. Il materiale e i volatili furono sequestrati.

Gli uccelli furono affidati ai Carabinieri del Nucleo Forestale di Roma e poi collocati presso il Centro Recupero LIPU e i due uomini furono denunciati alla Procura della Repubblica di Roma poiché gravemente indiziati dei reati “detenzione uccelli appartenenti fauna selvatica”, “utilizzo richiami acustici funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico”, “detenzione trappole fauna selvatica”, “porto armi od oggetti atti ad offendere” e “detenzione abusiva armi”.

A distanza di tempo, ottenuto il dissequestro, ai volatili è stata ridata la libertà mentre per i due indagati vige la presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza di condanna definitiva.