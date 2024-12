Capodanno in piazza Matteotti a Tarquinia, ecco i Dominottanta • Terzo Binario News

Sarà un Capodanno in musica e allegria nel centro storico di Tarquinia.

Per festeggiare il 2025 arrivano in piazza Giacomo Matteotti il 31 dicembre, dalle 23, i “Dominottanta” band formata da Danilo Cherni, voce e tastiere, Maurizio Perfetto, voce e chitarra, Roberta Lombardini, voce, Adriano Lo Giudice, basso, e Gianluca Capitani, voce e batteria.

Organizzata per la prima volta nel 2009, la manifestazione ha avuto nelle prime edizioni un ottimo riscontro di pubblico, per poi perdere d’importanza fino a essere sospesa negli ultimi anni.

“Il Capodanno in piazza è il momento ideale per condividere con amici e familiari la festa dell’inizio del nuovo anno – dichiara il sindaco Francesco Sposetti -. Crediamo che riproporre il concerto sia un’ottima opportunità di far vivere ai tarquiniesi il loro centro storico, per riportarlo a essere un luogo attrattivo per la comunità”. La direzione artistica della serata è affidata a Giancarlo Capitani: ” Una band composta da grandi musicisti darà vita ad un live-show con le migliori hits degli anni ’80 e non solo, trasformando piazza Matteotti in una grande dance-floor. A mezzanotte non mancherà poi il tradizionale brindisi in piazza, per salutare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno”. L’evento è gratuito e aperto a tutti.