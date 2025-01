Capodanno di lavoro per i pompieri di Civitavecchia: spenti due incendi • Terzo Binario News

In fiamme una tenda in via Traiana e un contenitore di rifiuti in viale Baccelli

i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno cominciato a battere la città in lungo e in largo. Alle 23.40 sono accorsi in via Traiana per incendio tenda parasole di un’ attività commerciale.

La rapidità di spegnimento da parte del personale Vvf ha fatto si che le fiamme non entrassero nello stabile e recassero ulteriori danni alle abitazioni sovrastanti.

Alle ore 01.40 sono stati allertati per incendio container di masserizie in via Guido Baccelli.

Gli uomini della Bonifazi sono giunti sul posto con l’equipaggio della 17A e dell’ autobotte AB17, per avere velocemente ragione delle fiamme. Anche qui si è evitato il coinvolgimento di numerose auto parcheggiate nelle immediate vicinanze. È la nottata è continuata con vari soccorsi a persona.