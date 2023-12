Capodanno a Ladispoli, per la Nannini palco pronto e aperture per l'occasione • Terzo Binario News

“Com’era prevedibile l’effetto Nannini si sta via via ripercuotendo su tutto il comprensorio.

Le strutture ricettive sono sold-out. Trovare un posto dove dormire a Ladispoli la notte di San Silvestro è una missione praticamente impossibile”. Parole dell’assessore al turismo Marco Porro, peraltro smentite da una piccola ricerca effettuata da Si Ladispoli QUI .

In realtà non ha detto qualcosa di totalmente sbagliato. Infatti un’attività cittadina piuttosto chiacchierata afferma che “l’area sarà aperta per parcheggiare camper e auto” approfittando della vicinanza con il luogo del concerto.

Intanto il palco per il concerto di Gianna Nannini è stato allestito in piazza Falcone, distante pochi passi dall’attività di cui sopra.

Più di qualcuno aveva chiesto per quale motivo si sia scelta la piazza del Comune ovvero un luogo decentrato, lontano dalle tante attività commerciali che avrebbero potuto restare aperte se lo avessero voluto, ottenendo anche un miglior riscontro di immagine per Ladispoli.

L’esibizione della rockstar senese sarà di altissimo livello seppure in una zona non certo centrale e con ben poche attività in grado di sostenere un pubblico diffuso.

Forse l’organizzazione del concerto, con tutto quel che è accaduto nelle settimane scorse ha distratto palazzo Falcone, visto che – al momento della pubblicazione dell’articolo – non è stata emessa l’ordinanza anti-botti.