Una cittadina sul Capodanno di Ladispoli: «Mi piace tanto la Nannini ma chi si lamenta ha ragione» • Terzo Binario News

Un’ex insegnante ha scritto in Redazione lamentando la spesa eccessiva a fronte di necessità diverse del comune ladispolano

“Dai giornali locali ho seguito tutta la storia del Capodanno a Ladispoli, dalle proteste alle coraggiose dimissioni di Consiglieri, ai giovani cantanti che generosamente si sono offerti gratuitamente per allietare la notte di San Silvestro.

Ma, no…la decisione dell’Amministrazione è spendere assolutamente ben 360mila euro!

Nel frattempo non posso non pensare alle “persone ” che hanno disabili, che non arrivano a fine mese, che non hanno casa e dormono nelle roulotte e che, peggio, si sistemano al parcheggio delle bici al binario 5 con una coperta ad affrontare la dura nottata!

Cosa vogliamo dire, noi, cittadini di Ladispoli? Cosa pensiamo della nostra Città? Abbiamo perso il sentimento di solidarietà?

Siamo così indifferenti alla povertà tanto da bruciare 360mila euro in una notte?

Ladispoli è una città così ricca?

Parla qui una anziana, anzi vecchia, ex insegnante a cui piace tanto la Nannini, però oltretutto i ragazzi della Regeneration hanno ragione: bello e impossibile!

E hanno ragione anche gli esercenti a lamentarsi !”

Maria Ombretta Pozzi.