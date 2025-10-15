Capodanno a Ladispoli, altri 400 mila euro peri festeggiamenti • Terzo Binario News

Nell’avviso, che scade il 13 novembre, non c’è affidamento diretto

“In vista dei festeggiamenti per il Capodanno 2025/2026, il Comune di Ladispoli ha emanato un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte per la realizzazione di iniziative dedicate alla notte di San Silvestro. Il progetto dovrà prevedere un programma di intrattenimento musicale con l’esibizione di uno o più artisti di notorietà almeno nazionale. L’iniziativa mira a valorizzare la città di Ladispoli, promuovendo momenti di festa, condivisione e partecipazione per la comunità e per i visitatori.

Possono partecipare alla procedura di selezione:

enti del Terzo Settore, associazioni culturali, enti no profit pubblici e privati, società cooperative a finalità mutualistiche, associazioni di promozione sociale e di volontariato, imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it entro le ore 12:00 del 13 novembre 2025.

Per consultare l’avviso completo e tutte le modalità di partecipazione, visita il sito istituzionale del Comune di Ladispoli:

https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/avvisi/avviso-per-la-realizzazione–di-un-progetto-turistico-culturale-per-i- festeggiamenti-del-31-12-2025