Cantiere all'isola ecologica di Santa Marinella, il sindaco: "Positivo l'incontro con la Gesam" • Terzo Binario News

“Ieri sera, al termine di oltre tre ore di acceso confronto si è conclusa con esito positivo la riunione che avevo indetto, urgentemente convocando i responsabili della ditta GESAM che si sono assunti precise responsabilità al cospetto dell’ ente appaltante, ovvero il Comune di Santa Marinella e nei confronti dei rappresentanti sindacali delle maestranze”.

A parklare è il sidnaco di Santa Marinella, Pietro Tidei che psegue: “Al termine dell’incontro, al quale hanno preso parte il direttore e controllore del rispetto dell’ appalto per conto dell’ amministrazione, Generale Leonardo Rotondi, il responsabile dell’ ufficio tecnico Ermanno Mencarelli , del delegato all’ambiente Andrea Amanati, è stato anche redatto e sottoscritto un verbale con il quale si impegna la Gesam al rispetto di una serie di scadenze anche relative al progetto di messa a norma del cantiere di lavoro che è stato allestito all’interno dell’ Isola Ecologica di via Perseo, in località Perazzetta”.

” Come avevo anche dichiarato pubblicamente, qualora l’impresa non si fosse adeguata alle nostre richieste – spiega ancora il sindaco -, avremmo avviato le procedure di rescissione anticipata del contratto di appalto. Un’ ipotesi al momento congelata poiché l’impresa si è impegnata ad asfaltare il piazzale dell’ ecocentro e a installare nuovi moduli prefabbricati a norma, da adibire a spogliatoi e servizi igienici per i dipendenti per garantire tutti i requisiti sulla sicurezza sui posti di lavoro . Abbiamo anche dettato i tempi e le scadenze, che dovranno essere molto brevi, poco più di un mese, concessi all’impresa per superare tutte le inadempienze lamentate anche dalle rappresentanze sindacali che per ora , altro importante risultato raggiunto, hanno rinunciato alla possibile indizione di uno sciopero che avrebbe causato la sospensione della raccolta dei rifiuti, con conseguenti disagi per i cittadini”.

“L’ attenzione però rimane massima vigileremo sul rispetto degli impegni che si è assunti la ditta Gesam – aggiunge il primo cittadino -. Come sempre questa amministrazione ha operato a tutela dei legittimi interessi dei lavoratori e degli utenti dell’appalto di igiene urbana che meritano un servizio puntuale della raccolta dei rifiuti e una città pulita. Obiettivo questo , non mi stancherò mai di ripetere che può essere raggiunto anche con il rispetto di tutte le regole e con il senso di civiltà mostrato dalla stragrande maggioranza dei cittadini che ringrazio per la loro collaborazione “