Cani senza casa, Bella e Jack cercano chi li adotti anche a distanza - Terzo Binario News

BELLA e JACK, due tenerissime creature che hanno visto il loro mondo crollare in un attimo. Il loro amato padrone li ha lasciati per sempre e per loro si sono aperte le porte del canile. Sono arrivati da noi dall’ Abruzzo, spaventati e tristi. Speriamo trovino presto una famiglia che li adotti insieme perché vivono da sempre in simbiosi e dividerli sarebbe un ulteriore dolore. Se non sarà possibile, li affideremo anche separati pur di non tenerli a lungo in un box di canile.



BELLA è nata il 25.2.2014 timida

JACK é nato l ‘ 1.5.2012 tripode

Entrambi di taglia piccola, sono dolcissimi.

Jack

SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZAVenite a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it



siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159