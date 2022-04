Cani in cerca d'amore: Ringo, Sky e tre cucciole aspettano chi li adotti - Terzo Binario News

RINGO è stato acquistato in un allevamento che aveva soltanto 2 mesi. Ringo ha vissuto in una casa fino a 6 anni, trattato come un principe: andava al mare in vacanza con i proprietari e gli avevano fatto il passaporto per seguirli ovunque. Poi è nato un figlio, un altro principe con cui il povero Ringo non poteva competere…. da un anno per lui non c’è più posto in quella famiglia! Ora Ringo vive in un campo sotto una tettoia, ha trascorso un inverno terribile, al freddo gelido che penetrava nelle ossa. L’unica compagnia un gatto che condivide con lui l’abbandono. Ringo soffre la mancanza di compagnia umana, soffre tantissimo la solitudine. Se ti vede ti fa tante feste, ti mostra tutta la sua felicità, ti chiede di venire con te… ma noi abbiamo dovuto lasciarlo in quel campo.

Ringo ha 8 anni ma non li dimostra assolutamente, gioca ancora come un cucciolo, rincorre la palla, in fin dei conti è un Labrador cresciuto in famiglia e al buon carattere della razza si aggiunge l’educazione che ha ricevuto. E’ abituato ai viaggi in macchina. L’ultimo anno purtroppo ha mangiato troppo pane ed è ingrassato ma con una buona alimentazione potrà riacquistare una forma perfetta!

Si trova ad Arezzo. Adottabile in tutto il centro e nord Italia con controlli pre e post affido. Per info: Luana luaki@hotmail.it 333 380 5023.

Sky

No SKY, un tenero cucciolo come te non può essere così mesto. Il tuo musetto e i bellissimi occhi di giada sono tristi. Un cucciolo dovrebbe correre, saltare, avere tante coccole, essere felice.SKY è uno splendido maremmanino nato l’ 1.11.2021.E’ un esserino buono, dolce e docile che deve trovare subito

la sua famiglia per sempre. Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00 Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159.

Le tre sorelline

Sono 3 sorelline di una cucciolata di 5 fratellini. Vivono ancora con la mamma che è stata abbandonata insieme a loro. Sono cresciute felici e senza traumi perché una volontaria le ha portate al sicuro, adesso che hanno quasi 3 mesi (li compiranno a Pasqua) sono pronte per l’adozione. Le piccole si meritano una bella famiglia che le accolga e le ami per la vita. Sono gioiose e vivaci come tutti i cuccioli, affettuose e tenere. Saranno una futura taglia media.

Le sorelline si trovano a Pompei. Si affidano sverminate, vaccinate e con microchip. Adottabili esclusivamente al nord e centro Italia con controlli pre e post affido. Obbligo di sterilizzazione. Per info: Luana luaki@hotmail.it

Elena marele03@gmail.com tel. 393/7928556