Cani abbandonati, Vixen e Clark cercano chi li ami - Terzo Binario News

Da sud a nord Italia ecco ancora due storie di cani in cerca di amore e di una casa che li accolga, portandoli via dal canile, quelle di Vixen e Clark.

La piccola VIXEN è uscita dalla gabbia e cerca una casa tutta sua. Lasciata legata fuori dal canile con le sue cucciole dentro una scatola, oggi che le sue figliolette sono uscite per raggiungere le loro nuove mamme umane, non ce la siamo sentite di lasciarla da sola in un box ormai vuoto. Vixen è una bella volpinetta di piccola taglia, meno di 10 kg, ha un paio di anni ed in questi giorni si sta riabituando alla libertà, alle corse nell’erba, alle coccole, e sta dimenticando i timori legati all’abbandono subito. E’ una cagnolina vivace e curiosa, buona come il pane e dopo tutto l’amore che ha dato alle sue piccole merita anche lei una vita serena con qualcuno che si prenda cura di lei e le voglia bene per sempre!

Vixen è a Caserta e si affida chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: sms/whatsapp (NO CHIAMATE) a GIUSY 3476617523 o scrivere a CORINNA carosiscorinna@gmail.com

Clark

CLARK nato 19.8.2021 tg grande dolcissimo, si trova al rifiugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

