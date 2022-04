Cani abbandonati, le storie di Kira, Lapo ed Efina: adottabili anche a distanza - Terzo Binario News

Ancora tre storie di solitudine per le new entry del rifugio milanese, tutti e tre i cani cercano casa ma sono anche adottabili a distanza.

KIRA, bellissima cagnolina di taglia media è nata il 28.12.2020.E’ stata abbandonata in canile dai suoi proprietari non in grado di gestire le problematiche legate alla sua esuberanza…Per lei sarebbe l’ideale una famiglia con esperienza possibilmente con giardino o amanti di lunghe camminate per far sfogare l’incontenibile energia di Kira.E’ bella, giovane e piena di vita, merita di trovare presto una nuova casa e una famiglia adatta a lei.

Si chiana LAPO questo dolcissimo tipo bassotto nato il 10.8.2011. E’ un povero patatone rimasto orfano, tenero e molto buono, di taglia medio/piccola, abituato in appartamento.

EFINA, bellissima tipo maremmano, buona e molto affettuosa, di taglia grande nata il 28.9.2021.

Venite a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

aperto tutti i giorni, tutto l'anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00