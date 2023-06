Cancello chiuso alla stazione di Civitavecchia, Rfi: "Il Comune sta aprendo un nuovo varco ai binari tronchi" • Terzo Binario News

Un pendolare ha preso carte e penna scrivendo a Rfi per avere qualche informazione circa la chiusura del cancello presso i binari tronchi della stazione di Civitavecchia che impedisce il collegamento con il parcheggio di viale della Vittoria.

Questo quanto replicato dall’azienda ferroviaria, che almeno fa chiarezza sulla chiusura.

“La chiusura del sopracitato cancello si è resa necessaria poiché a breve, su tale asset di RFI, verranno eseguiti lavori di pavimentazione che non garantiranno il transito in sicurezza dei viaggiatori.

Per permettere quindi un comodo accesso ai suddetti viaggiatori, che quotidianamente usufruiscono del parcheggio, RFI ha proposto al Comune di Civitavecchia l’apertura di un accesso pedonale in prossimità delle strisce pedonali, per realizzare accesso diretto al marciapiede di stazione e diminuire la distanza da percorrere per accedere ai binari; i lavori per la realizzazione del suddetto varco sono già iniziati”.