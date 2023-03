Campo Fratino a Torre Flavia, si cercano volontari • Terzo Binario News

“Dal 31 marzo fino a fine luglio 2023 verrà avviato il Campo di conservazione a tutela dei nidi di questi uccelli, in grave declino numerico (il Fratino è inserito in All. 1 Dir. 147/2009/CEE), presso l’area protetta Monumento naturale ‘Palude di Torre Flavia’.

Queste specie sono a rischio in quanto, in aprile-maggio, i nidi (collocati lungo arenile e le dune, a terra, sulla sabbia) possono essere inavvertitamente calpestati e, in giugno-luglio, le uova e i pulli (appena nati) possono essere predati da cani e altri animali.

Attualmente gran parte delle dune interne all’area protetta sono state delimitate per interdire l’accesso a persone e cani e opportunamente tabellate.

Sono in vigore due norme che interdicono il transito ai cani sulla spiaggia, le dune e in tutta l’area protetta): Ordinanza n. 2 del 27.1.2023 del Comune di Cerveteri in vigore dal 1° marzo al 30 luglio 2023; e Regolamento comunale art. 29 comma 5; delibera 14 del 1/4/2014 del Comune di Ladispoli, in vigore tutto l’anno.

La Città metropolitana di Roma Capitale con la LIPU e GAROL, assieme ad altre associazioni e gruppi (Corsari, Scuolambiente, Marevivo, WWF, Salviamo il Paesaggio) coordinerà il Campo.

CERCHIAMO VOLONTARI OPERATIVI AL CAMPO.

I Volontari avranno un kit (vademecum del volontario, volantini da distribuire, ‘fratino’ da indossare per riconoscibilità), saranno inseriti in una lista wzapp e avranno diritto ad:

– Attestato di partecipazione e al Manuale del Parco.

Sarà necessaria la presenza a eventi di presentazione ad avvio del Campo.

I volontari si alterneranno presso i siti di nidificazione per raccogliere dati, controllare che nessuno scavalchi le delimitazioni, e che non vi siano cani sulla spiaggia e in tutta l’area protetta, mettendo a rischio i nidi di queste rare specie.

Per aderire come Volontario scrivete a:

Corrado Battisti – c.battisti@cittametropolitanaroma.it

Alessandro Polinori – alessandro.polinori@lipu.it

Vi ringraziamo ancora dell’attenzione.

Corrado Battisti

Ref. Monumento naturale ‘Palude di Torre Flavia’ – Città metropolitana di Roma Capitale

Alessandro Polinori

Vicepresidente Lipu/BirdLife Italia