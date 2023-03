Un anno senza il piccolo Cristian Mangano, a Cerveteri una messa e un torneo in sua memoria • Terzo Binario News

Esattamente un anno fa a Cerveteri veniva a mancare il piccolo Cristian Mangano, di appena 7 anni.

Tanto fu il dolore e lo sgomento in città per questo bambino strappato alla vita troppo presto.

In occasione del primo anno dalla morte la famiglia e la città lo ricordano con due momenti.

Il primo, oggi pomeriggio, martedì 7 marzo alle ore 16:00, presso la Chiesa Santissima Trinità in Cerveteri, dove verrà celebrata una messa in suo suffragio.

Il secondo sempre oggi, alle ore 17:30 con un torneo che vede la partecipazione e collaborazione della Asd Città di Cerveteri e della RIM Sport presso il Circolo Sportivo Morazzoli, in Via Aurelia Km. 42, all’altezza del Todis.

