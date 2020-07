Campidoglio, prosegue confronto con il Consorzio della Casa Internazionale delle Donne - Terzo Binario News

Prosegue il dialogo tra l’Amministrazione capitolina e le rappresentanti del Consorzio della Casa Internazionale delle Donne. In linea con quanto stabilito nell’ultimo tavolo di confronto svoltosi a febbraio, è stata fissata una nuova riunione nella prima data disponibile anche in considerazione del blocco delle attività dovuto al lockdown. Lo riferisce, in una nota, il Campidoglio.

La riunione di oggi è stata condotta, per Roma Capitale, dall’Assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative Valentina Vivarelli.

Nel corso dell’incontro l’Amministrazione ha indicato come strada percorribile la rateizzazione del debito pregresso in vista del bando a canone ricognitivo per l’immobile del Buon Pastore di proprietà capitolina.

Verranno quindi programmati nuovi incontri, all’insegna del dialogo e con la piena volontà da parte dell’Amministrazione di individuare una soluzione condivisa.