Camper vaccinale lunedì e martedì a Santa Marinella e Santa Severa - Terzo Binario News

Lunedi 12 luglio nel cortile della casa comunale in via Cicerone 25 a Santa Marinella e Martedì 13 presso il presidio della Croce Rossa in Via Zara a Santa Severa dalle 08.30 alle 13.30, stazionerà il camper della ASL RM4 per somministrare il vaccino anti-covid alle persone che desiderano immunizzarsi.

Non c’è necessità di prenotazione ma basterà presentarsi nell’orario indicato muniti di documento e tessera sanitari.

Il vaccino proposto è quello della Johnson&Johnson che ricordo è ad unica dose senza bisogno di richiamo.

Lo comunica l’Assessore Pierluigi D’Emilio.