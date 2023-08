Camilla da anni aspetta che qualcuno chiami per adottarla, ma non solo lei • Terzo Binario News

Questa meravigliosa cagnolina proviene dalla Sicilia, si trova adesso nelle Marche. Ha circa 4/5 anni.

*Camilla* ha una andatura claudicante, in quanto riporta delle fratture saldate male.

Ha un carattere un po’ timido e diffidente verso le persone che non conosce, ma con il tempo e pazienza, senza pretendere nulla da lei nell’immediato, puo’ diventare una cagnolina speciale . Ovviamente serve una famiglia consapevole che sappia rispettare i suoi tempi. Camilla è una taglia media contenuta, sterilizzata e va d’accordo con cani maschi e femmine, anzi si consiglia una famiglia con altri cani per poterla fare socializzare. E’ assolutamente necessario una casa con un giardinetto recintato.

Camilla ha tanto da dare, vorremmo per lei trovare una famiglia speciale… Ho fatto svariati appelli per Camilla , nonostante la sua bellezza non ha mai ricevuto una richiesta..(la timidezza di un cane, purtroppo non aiuta nell’adozione ), ma penso che ci siano persone adatte anche a questo tipo di creature dal carattere piu’ complesso….. e quindi abbiamo bisogno delle vostre condivisioni per farla conoscere..

GRAZIE PER CONDIVIDERE IL SUO APPELLO!

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it

Un altro caso incredibile.. Diamo una casa anche a lui..