Cambia la viabilità in alcune vie di Ladispoli. La disposizione del comandante della polizia Locale Sergio Blasi.

Sono istituite a senso unico di circolazione per tutti i veicoli le sotto elencate vie:

• Via della Fenice, direzione Via del Tritone con obbligo di arresto STOP su Via del

Tritone stessa;

• Via Pegaso, direzione Via del Tritone, tratto P.za della Rugiada Via della Fenice