Cambio della guardia alla presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio Civitavecchia: da"Book Faces" auguri e ringraziamenti • Terzo Binario News

La Book Faces augura buon lavoro al nuovo Presidente della Fondazione Cariciv Ing. Gaetano Starace.

Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Gabriella Sarracco per la vicinanza da sempre dimostrata verso le attività della Book Faces.

Gabriella, per inclinazione d’animo, sensibilità e amore verso la cultura, ha supportato l’associazione e le tante altre realtà di Civitavecchia, mettendo in campo risorse e progettualità con grande professionalità.

Un augurio a tutto il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione, nel segno di un futuro ancora più luminoso per la cultura cittadina e in continuità con il progetto del Consiglio uscente.