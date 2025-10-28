Cambio al vertice del Roan di Civitavecchia • Terzo Binario News

Alla presenza del Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Mariano La Malfa, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia, tra il Colonnello pilota Camillo Passalacqua (cedente) e il Tenente Colonnello Alberto Lippolis (subentrante), proveniente dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia.

Alla cerimonia hanno partecipato tutti i Comandanti dei reparti dipendenti alle sedi di Ostia, Anzio, Gaeta e Pratica di Mare, unitamente ad una rappresentanza di militari, il personale delle articolazioni di staff alla sede di Civitavecchia e una delegazione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il Colonnello Passalacqua, che lascia il comando del Reparto Operativo Aeronavale dopo 3 anni di intenso lavoro per assumere altro incarico presso il Comando Generale del Corpo, ha espresso sentita gratitudine per il costante impegno profuso dalle Fiamme Gialle Aeronavali del Lazio che hanno sempre operato con equilibrio e professionalità nell’espletamento dei compiti di “Polizia del mare” attribuiti alla Guardia di Finanza.

Il Generale di Divisione Mariano La Malfa ha rivolto al Colonnello Passalacqua convinte parole di stima e ringraziamento per l’entusiasmo e la grande competenza con cui ha sempre affrontato i profili operativi nonché posto in essere iniziative di grande rinnovamento infrastrutturale a favore dei reparti dipendenti, rivolgendo al Tenente Colonnello Lippolis un sentito augurio di “buon lavoro” nel nuovo incarico alla guida delle Fiamme Gialle del comparto aeronavale laziale.