Bordello cinese (con recensioni dei clienti) scoperto all'Appio Latino • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Tuscolana hanno arrestato, in flagranza di reato, una 60enne di origini cinesi, gravemente indiziata del reato di sfruttamento della prostituzione.

Nel corso di un servizio di pattuglia nel quartiere Appio Latino, i militari hanno notato due uomini uscire da un appartamento, già segnalato come luogo di incontri a sfondo sessuale, pubblicizzato anche su diversi siti di incontri online, con tanto di recensioni da parte dei clienti.

Ascoltati dai militari, i due hanno riferito di aver pagato una somma di denaro in cambio di prestazioni sessuali consumati con una donna all’interno dell’appartamento.

I Carabinieri, a quel punto, sono entrati nell’abitazione e hanno trovato la 60enne, ritenuta gestrice delle attività, insieme ad altre due donne connazionali, sorprese in procinto di consumare rapporti sessuali con altri due clienti.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 570 euro in contanti e vario materiale riconducibile all’attività di prostituzione.

L’arresto della donna è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha disposto per lei il divieto di dimora nel comune di Roma. Il locale, invece, è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagata deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.