Califano: “Urge potenziamento delle linee Cotral, pronta interrogazione in Consiglio regionale” • Terzo Binario News

Ennesima giornata di passione per i pendolari della Orte-Fiumicino Aeroporto e della Roma-Viterbo con soppressioni, ritardi e cancellazioni che hanno creato caos e difficoltà a non finire. Un inferno aggravato anche dalle problematiche riscontrate su altre linee, le più gravi sulla Roma-Velletri e Roma-Pescara, che rischiano di proseguire anche nelle prossime due settimane. Secondo Rfi si tratterebbe di interventi di manutenzione. Una situazione insostenibile sulla quale bisogna intervenire. Per questo motivo presenterò una interrogazione al Presidente Rocca per capire i reali motivi di questi disagi e se si intendano porre misure di sostegno ai pendolari, come per esempio il potenziamento urgente delle linee Cotral, oggi prese d’assalto, che potrebbero in qualche maniera tamponare questo delirio.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

michela califano etruria